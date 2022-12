Det britiske laget opplyser om Capitos avgang i sine kanaler mandag.

– Det har vært et stort privilegium å lede Williams Racing de siste to sesongene og å legge grunnlaget for snuoperasjonen til dette flotte laget. Jeg ser fram til å se laget mens det fortsetter veien mot fremtidig suksess, sier den avtroppende lederen.

Capito får gode skussmål for jobben han har gjort.

– Vi vil gjerne takke Jost for hans harde arbeid og engasjement da vi tok fatt på en stor transformasjonsprosess for å starte reisen med å gjenopplive Williams Racing. Vi er takknemlige for at Jost utsatte sin planlagte pensjonisttilværelse for å ta på seg denne utfordringen, og nå vil han gi tøylene videre foran neste del av prosessen, sier styreformann Matthew Savage.

Williams opplyser at en ny toppsjef vil bli ansatt og presentert «innen rimelig tid».