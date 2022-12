Krüger avgjorde for Norges 2.-lag på stafetten

Det ble gått to etapper klassisk og to etapper fri teknikk for begge kjønn. Lotta Udnes Weng, Mikael Gunnulsen og Silje Theodorsen gikk de øvrige etappen for Norges 2.-lag.

– Vanskelig å sette ord på. Jeg må lande litt først. Helt utrolig å være med på, sa Gunnulfsen til NRK.

– De la jo grunnlaget og Simen var stor på siste etappe. Stort å være en del av dette laget. Hadde ikke trodd på seier, fulgte Theodorsen opp.

– Artig dag og en morsom stafett. Alle på dette laget var nok litt overrasket over at vi tok det. Jeg måtte utnytte mine styrker og jeg liker den tunge dobbeltdansen, sa Krüger om hvordan han knuste svenske Calle Halfvarsson og Emil Iversen midtveis på sisterunden.

Anne Kjersti Kalvå, Martin Løwstrøm Nyenget, Heidi Weng og Emil Iversen gikk for det norske førstelaget.

For Sverige gikk Maja Dahlqvist, William Poromaa, Frida Karlsson og Calle Halfvarsson.

Krüger kontrollerte inn seieren på siste etappe etter kjemperykket sitt underveis, mens Iversen spurtslo Halfvarsson i kampen om annenplassen.