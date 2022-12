Lei strekk for VM-aktuell Taugbøl

Han pådro seg skaden etter tre tak i kvartfinalen under verdenscupsprinten på Beitostølen fredag.

Det er uvisst hvor alvorlig skaden er, men en strekk i lysken eller i et lår kan ta tid å lege. Han var fint i stand til å gå etterpå, men du kunne se at han hadde det vondt og at han haltet på den ene foten.

– Dette var en dag med mye stang ut, fra skader til luftveier og krasj. Håvard har fått seg en skikkelig strekk i senen, sa Monsen og pekte på innsiden av det venstre året sitt.

– Det fortalte legen meg. Den var ikke bra den der. Jeg vet ikke noe mer og om hvor lenge han eventuelt blir satt ut av spill, sa landslagstrener Monsen til NTB.

Bronsevinner

Taugbøl tok bronse i det siste verdensmesterskapet i Oberstdorf i 2021 og ligger godt an til å få en plass på det norsk laget til klassisksprinten i Planica til vinteren også. Blir skaden langvarig, blir det verre å kapre en av de billettene.

Han håper selv å være tilbake på startstreken i skøytesprinten i Davos allerede neste helg.

– Jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg kjente at det nappet til i venstre lyske/lår, eller et eller annet sted, men fortsatte fordi det gikk greit i staking. Men da jeg skulle starte å trykke ifra med beina i den første bakken var det ikke noe svar. Det var umulig. Jeg måtte bare kaste inn håndkleet og komme meg til mål, sa Taugbøl.

Uvisst omfang

Han kunne si lite om alvorlighetsgraden rett etter målgang.

– Det er kanskje en strekk, jeg har ikke peiling. Jeg er ikke så vant til slike skader i skiløypa. Nå skal jeg få iset det ned, og så får vi se hva vi kan gjøre i de neste dagene. Forhåpentlig er det ikke for alvorlig og at det går kort tid før jeg er klar igjen, sa Taugbøl.

Lillehamringen sier at det er umulig for ham å gå klassisksprint slik det er akkurat nå.

– Det må bli bedre. Men om det tar to uker, eller to måneder, det jeg vet ikke. Men jeg er optimist og håper at jeg kan gå allerede neste helg.