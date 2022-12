Rosenborg forsterker med finsk midtbanespiller

– Det er fantastisk å komme hit og få møte folkene her. Jeg kan ikke vente på å komme i gang med jobben i januar, sa Väänänen til klubbens nettsted.

Midtbanespillerens kontrakt med HJK Helsinki går ut ved nyttår.

20-åringen har vunnet den finske serien fire ganger, cupen én gang og spilt gruppespill i Europa to år på rad med HJK.

– Jeg håper jeg kan ta med meg vinnermentaliteten min og det er også derfor jeg valgte Rosenborg. Jeg ville til et lag som vinner ligaen og som spiller i Europa. Jeg har god tro på at det kan skje her, sa han.

Fra før har Rosenborg signert Ulrik Yttergård Jenssen fra danske Nordsjælland og den islandske U21-landslagsspilleren Isak Snær Thorvaldsson fra Breidablikk.

Rosenborg endte på 3.-plass i Eliteserien forrige sesong, 22 poeng bak seriemester Molde.