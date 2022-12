Klæbo fronter Beito-uttaket – 39 løpere får sjansen

Også kvinnenes verdenscupleder Tiril Udnes Weng er tatt ut på to distanser. Det samme er mennenes verdenscupleder Pål Golberg.

Johannes Høsflot Klæbo sto over to av tre konkurranser på Lillehammer i helgen grunnet sår hals. Det gjenstår å se om han kommer seg på startstrek til helgen.

Verken Helene Marie Fossesholm, Ingvild Flugstad Østberg eller Sjur Røthe med på Beitostølen. Samtlige prioriterer trening.

Landslagets Marte Skaanes er i gang med trening igjen etter å ha vært smittet med korona, men sier til Adresseavisen at hun må vente litt med å konkurrere.

Til sammen er det tatt ut 18 kvinner og 21 menn.

Laguttaket gir rom for 12 utøvere uavhengig av verdenscupleder og kontinentalcupleder.

– Av disse 12 er det en grunnkvote på seks løpere for verdenscup. Løpere fra elitelandslag er prioritert. Av de resterende løperne må det minimum være to U23-løpere samt at vinner sprint klassisk Beitosprinten, nasjonal langrennsåpning, har friplass. Uttaket til 10 km klassisk følger generelle uttakskriterier ref. Sesonginformasjon. Lagene til mixed stafett tas ut basert på en totalvurdering fra verdenscupene i Ruka, Lillehammer og helgen nå på Beitostølen.

Fredag er det sprint i klassisk stil for begge kjønn på programmet. Lørdag er det 10 kilometer klassisk med individuell start for begge. Søndag er det 4 x 5 kilometer blandet stafett på programmet.

Dette er uttaket:

Kvinner, sprint klassisk:

Hedda Østberg Amundsen (Asker), Kristin Austgulen Fosnæs (Fossum), Sigrid Leseth Føyen (Kjelsås), Maria Hartz Melling (Konnerud), Julie Myhre (Byåsen), Mathilde Myhrvold (Vind), Amalie Håkonsen Ous (Nes), Kristine Stavås Skistad (Konnerud), Ane Appelkvist Stenseth (Grong), Anna Svendsen (Tromsø), Lotta Udnes Weng (Nes), Tiril Udnes Weng (Nes).

10 km klassisk:

Amundsen, Margrethe Bergane (Konnerud), Julie Bjervig Drivenes (Lommedalen), Fosnæs, Føyen, Anne Kjersti Kalvå (Lundamo), Astrid Øyre Slind (Oppdal), Svendsen, Silje Theodorsen (Kvaløysletta), Heidi Weng (BUL), L.U. Weng, T.U. Weng

Menn, sprint klassisk:

Harald Astrup Arnesen (Heming), Pål Golberg (Gol), Lars Agnar Hjelmeset, (Gjelleråsen), Amund Hoel (Aasen), Matz William Jenssen (Njaard), Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen), Even Northug (Strindheim), Simen Bratberg Ramstad (Vind), Sindre Bjørnestad Skar (Bærums Verk og Hauger), Håvard Solås Taugbøl (Lillehammer), Erik Valnes (Bardufoss og Omegn), Sivert Wiig (Gjesdal).

10 km klassisk:

Golberg, Emil Iversen (Varden Meråker), Hans Christer Holund, (Lyn), Klæbo, Amund Korsæth (Trøsken), Simen Hegstad Krüger (Lyn), Håvard Moseby (Kjelsås), Martin Løwstrøm Nyenget (Lillehammer), Mattis Stenshagen (Follebu), Didrik Tønseth (Byåsen), Valnes, Jonas Vika (Mjøsski).