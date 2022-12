Artikkelen er først publisert av kampanje.com.

Reklametopp Kjetil Try likte ikke det han så - eller rettere sagt hørte - da han fulgte herrenes sprint på TV 2 lørdag.

«Bytt jobb, tenker jeg når kommentatoren på TV 2 uttaler følgende under herrenes sprint på lørdag: - Beklager, men nå er det reklame», skriver Kjetil Try på Facebook.

Han driver landets største reklamebyrå og står bak flere av reklamefilmene som vises i reklamepausen på TV 2.

«Det er greit å bli irritert av reklameavbrudd, jeg blir det ofte selv, men når du velger å jobbe i TV 2 er det faktisk reklamen som betaler lønna di», fortsetter Try på Facebook.

Kommentaren har generert mye engasjement, spesielt blant Trys kollegaer i reklamebransjen. Sjefen i PR- og reklamebyrået Trigger, Bente Kvam Kristoffersen, skriver at hun er «100 prosent enig» med Try.

Andre reagerer på mengden reklame TV 2 sendte under sprintdistansen. Ifølge Nettavisen er de langt fra alene. De har samlet sammen en rekke klager på reklameavviklingen til TV 2 under kanalens vintersportsendinger og mener det dreier seg om en «klagestorm».

– Ikke en optimal balanse

Sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2 tar selvkritikk når Kampanje tar kontakt.

– Lørdag hadde vi ikke en optimal balanse mellom det sportslige og reklame-avviklingen. Det kjente nok kommentatorene sterkt på og det kom til uttrykk med dette hjertesukket, skriver han i en tekstmelding til Kampanje.

– Søndag satt dette mye bedre. Det var en helt annen opplevelse for kommentatorene, annonsørene og aller viktigst, for seerne. Vi gjør jo vårt ytterste for å plassere reklamen på best mulig måte og viser aldri mer enn det tillatte - som er 12 minutter per time. Vi bruker også tidvis delt skjerm for å kunne vise live sport parallelt med reklameavviklingen, avslutter han.

– Tar feilen på min kappe

TV 2-kommentator Marius Skjelbæk kommenterer selv hendelsen i Kjetil Trys kommentarfelt.

«Tror jeg aldri har sagt beklager eller noe i nærheten på snart 10 år i TV2. Men under lørdagens sprint var reklamene, av ulike årsaker, direkte ødeleggende for opplevelsen av rennet. Ved ett tilfelle sa jeg at dette var siste reklame, men når det viste seg å være to pauser igjen, følte jeg at jeg måtte være på lag med seerne. Den feilen tar jeg på min kappe», skriver han.

Det har ikke lyktes Kampanje å få en kommentar fra Kjetil Try mandag.