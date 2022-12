Marca: Ronaldo klar for den saudiarabiske klubben Al-Nassr

Kontrakten er ifølge avisen på to og en halv sesong og trer i kraft fra og med årsskiftet.

Ifølge Marca skal lønnen være på 200 millioner euro i året, som tilsvarer over 2 milliarder kroner. Verken Ronaldo eller den saudiarabiske klubben har bekreftet opplysningene.

Ronaldo har vært ryktet til klubben tidligere. Overgangsjournalisten Fabrizio Romano meldte på Twitter sist uke at Al-Nassr hadde lagt fram et tilbud.

Portugiseren er ferdig i Manchester United. Det ble klart for to uker siden at han skiller lag med klubben med umiddelbar virkning.

Tidligere i november gikk han knallhardt ut mot klubbledelsen og manager Erik ten Hag i et TV-intervju med Piers Morgan. Der sa han blant annet at han ikke har respekt for nederlenderen. Han kritiserte også eierne og tidligere spillere.

– Jeg elsker Manchester United og klubbens tilhengere. Det vil aldri noen gang endres. Likevel føles dette som rett tid å søke nye utfordringer. Jeg ønsker laget all mulig suksess resten av sesongen og i framtiden, sa Ronaldo.