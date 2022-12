Kilde trosset sykdom og vant igjen: – Trenger ikke være i 100 prosent form

Resultatet kom en uke etter at Kilde var best i Lake Louise-rennet i samme disiplin. Lørdag vant han med seks hundredels sekund på rivalen Marco Odermatt. Disse to viser med all tydelig at de ønsker å dominere fartssesongen også denne vinteren.

Sist helg sto Odermatt øverst på super-G-pallen etter å ha endt foran Kilde.

Kilde hadde ingen optimal oppladning til lørdagens konkurranse. Han var syk med forkjølelse, og det gikk utover treningen og løypetestingen. Likevel greide ingen å slå ham i den amerikanske bakken.

– Det viser bare at når man klarer å mobilisere for de minuttene det gjelder, trenger man ikke være i 100 prosent fysisk form. I tillegg har jeg selvtillit i kjøringen. Jeg vet at det jeg gjør, er bra og kan ta med meg den følelsen på start, sa Kilde til NTB etterpå.

– I dag var jeg veldig klar. Det var ikke noe å klage på, men oppladningen kunne ha vært litt bedre, la han til.

Fra bobledress til seier

I midtuka stilte han på første trening i utforbakken ikledd bobledress. Han var da over 15 sekunder bak de beste. Sett i ettertid er Kilde glad for at fredagens utforrenn utgikk.

– De to dagene med trening var jeg ordentlig kake, så jeg er glad for at det ikke var sånn i dag. Avlysningen i går ga meg muligheten til å hvile meg klar. Så litt flaks skal man ha. Det var deilig å kjenne at kroppen fungerte i dag, sa Bærum-alpinisten.

Norsk alpint har fra før seks utforseirer i Beaver Creek. Kilde var best også i fjor, mens Aksel Lund Svindal tok hjem fire triumfer i 2008, 2013, 2015 og 2017. Kjetil Jansrud var på topp i 2014.

– Den har elementer som passer oss bra. Teknisk må du ha overskudd i kjøringen, og vi har et vanvittig rått team rundt oss som gjør at analysene funker, svarer Kilde på NTBs spørsmål om hvorfor Norge ofte har suksess i Colorado-bakken.

Gode muligheter

Adrian Smiseth Sejersted kjørte strålende i henget og var en stund kun 14 hundredeler bak Kilde, men i siste halvdel av traseen ble det tøffere. Han endte 15.-plass og ble slått med 53/100.

På et sent startnummer tok Henrik Røa 56.-plassen, mens Markus Fossland fulgte to hakk lenger ned på lista.

Super-G står på programmet søndag. Deretter skal fartskjørerne til Val Gardena i Italia for å konkurrere 16. og 17. desember. I romjula er det renn i Bormio.

– Starten kunne ikke ha vært så mye bedre. Nå er det bare å fortsette trenden, og så vet jeg at det kommer renn der jeg på papiret kjører fortere enn andre. Men det er revansjlystne folk rundt meg, og Odermatt er i knallform. Det blir ikke bare å ta hjem seieren i de neste rennene, påpeker Kilde.