Oftebro vant på Lillehammer – Riiber gikk seg opp til 2.-plass

Oftebro var best i hoppdelen og gikk ut tre sekunder foran japanske Ryota Yamamoto. Riiber, som ble nummer fire, måtte vente 22 sekunder før han kunne starte jakten på lagkameraten.

Riiber tok fem sekunder på hver av de to første av de fire rundene, før han roet ned farten litt på den tredje.

Sesongens første

Da de gikk ut på den siste sløyfen, hadde Oftebro en ledelse på 10,2 sekunder ned til Riiber. Det klarte ikke verdenscuplederen å ta igjen, og Oftebro sikret dermed sesongens første seier.

Riiber fikk en knallstart på sesongen da han tok sin 50. og 51. verdenscupseier i finske Ruka.

– Jeg ga det et forsøk i starten, men jeg visste at 22 sekunder var for mye i denne løypa. Han så pigg ut og det skulle nok vært nærmere 15 sekunder, om jeg skulle klart å ta det, sa Riiber til rettighetshaveren.

– En fin dag

Tyske Vinzenz Geiger tok 3.-plassen foran Jørgen Graabak. Espen Andersen ble nummer ni, mens Einar Lurås Oftebro endte på 20.-plass.

– Jeg synes det var bra. Jeg var nære 3.-plassen, men ja … Det var en fin dag, oppsummerte Graabak til TV 2.

Andreas Skoglund (23.-plass), Espen Bjørnstad (25.), Aleksander Skoglund (39.) og Simen Tiller (46.) gikk også kombinertrennet på Lillehammer.