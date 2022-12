Tandrevold beste norske på sprinten i Finland – østerrikske Hauser med klar seier

Østerrikske Lisa Theresa Hauser vant med 17,3 sekunder på italienske Lisa Vittozzi. Linn Persson fra Sverige ble treer.

Tandrevold hadde ingen problemer med å senke blinkene på liggende, men på stående skyting glapp det på det fjerde skuddet. Før bommen lå 26-åringen an til seier.

– Nei, der røk nok førsteplassen, sa TV2s ekspertkommentator Ole Einar Bjørndalen da Tandrevold gikk ut fra standplass.

– Fornøyd

Tandrevold kom inn 31,6 sekunder bak vinneren. Etter målgang var hun likevel fornøyd med egen innsats.

– Jeg er fornøyd uansett hvilken plass det blir. Jeg ble litt for ivrig på siste skyting der, men ut ifra tidligere erfaring så kan jeg ikke forvente å treffe alle blinkene, sa hun med et smil til TV 2.

Tirsdag skjøt Tandrevold 20 treff for første gang i en normaldistanse i verdenscupåpningen.

Ida Lien imponerte alle lørdag. 25-åringen fikk en bom på første skyting, men senket alle blinkene på stående og gikk godt i sporet. 25-åringen kunne dermed smykke seg med en 10.-plass.

Öberg langt bak

Emilie Kalkenberg skjøt fullt hus og gikk inn til 15.-plass. Karoline Knotten, Karoline Erdal og Ragnhild Femsteinevik klarte ikke å hevde seg. Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff er ikke med i sesongåpningen Finland.

Hanna Öberg har vært suveren de to første rennene i år, men lørdag ble det to bom på siste skyting. Dermed røk pallen for svensken, som endte langt bak.

Søndag venter det jaktstart for kvinnene. Til uka skal skiskyttereliten igjen konkurrere i verdenscupen, da i østerrikske Hochfilzen. Først ut for kvinnene er sprint på torsdag.