– De går til videre satsing. Jeg doblet årslønnen min i dag, så det er solid, sa Andersen til den skrivende pressen i Lillehammer.

Ifølge FIS' pengeliste har Andersen tjent 15.000 sveitserfranc (150.000 kroner) denne sesongen.

Andersen hadde før fredagens sjokkseier kun deltatt i ett verdenscuprenn. Det var femmila i Holmenkollen forrige sesong. Da endte han som nummer 24.

Nå sikter 22-åringen mot nye bragder i de sveitsiske fjellene. Neste verdenscuphelg arrangeres i Davos, hvor Andersen har et stort håp om å få være med.

– Davos er kanskje det eneste jeg har tenkt litt på. At hvis jeg gikk bra her i dag, så kunne det vært mulig. Jeg har skrevet meg inn i diskusjonen. Jeg går det jeg får lov til, og jeg sier ikke nei om (Eirik Myhr) Nossum ringer, sa Andersen.

– Blir nok hard å slå

På spørsmål om hva man kan forvente av den nybakte vinneren fremover, er han heller ydmyk i sine forventninger:

– Det blir veldig spennende, fort. Hvis folk forventer at jeg skal vinne og vinne, blir det tøft. Det er mann som sitter oppe på hytta på Skeikampen (Johannes Høsflot Klæbo). Jeg skal ikke si at han hundre prosent hadde slått meg i dag, men han blir nok hard å slå uansett når han blir frisk.

Klæbo sto over fredagens 10-kilometeren i fri teknikk på grunn av sykdom. Skiforbundet opplyste i en pressemelding at det dreier seg om «murring i halsen», og at det ikke er snakk om korona.

Northug, Alsgaard og Røthe

Unggutten får også en god dose skryt av landslagssjef Nossum etter sjokkseieren.

– Han er en kompetitiv type. Han er jo ikke noe bedre enn meg på trening, men han er ganske god til å konkurrere. Det er utrolig imponerende. Jeg er fryktelig imponert over ham i dag, sa Nossum.

Konkurranseinstinktet til Andersen er noe Nossum kjenner igjen i flere andre langrennsstorheter.

– Det er vel litt som enkelte før. Petter Northug var nok enklere å slå på trening enn i konkurranse, Thomas Alsgaard også. Sjur Røthe kan jeg ikke huske å ha vunnet en treningsøkt, men han har vunnet noen skirenn. Iver vil jeg sammenligne litt med Sjur der, sa landslagssjefen.