Karlsson var en av seierskandidatene på fredagens 10 kilometer fri teknikk, men hun fikk det ikke helt til å gli og endte på 8.-plass. Etterpå fortalte hun at hun ikke kjenner seg helt bra og står over sprinten lørdag, bekrefter hennes trener Per Nilsson til SVT.

– Frida står over i morgen, skriver han i en SMS til kanalen.

Det er en brysom hofteskade som holder den svenske stjernen ute av rennet. Planen er at hun er på startstreken til søndagens 20 kilometer fellesstart.

– Det er ikke disse løpene som er de viktigste i vinter, sier Sveriges landslagssjef Anders Byström.

I februar venter VM i slovenske Planica.