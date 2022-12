Andersen gikk som en klokke hele veien og ga ikke konkurrentene en sjanse på 10-kilometeren i fri teknikk. Didrik Tønseth tok andreplassen og hadde 2,8 sekunder opp til dagens store overraskelse.

Hans Christer Holund ble nummer tre, 9,1 sekund bak vinneren.

– Det er helt sykt og gøy først og fremst. Jeg hadde ikke forventet å vinne i dag, sa Andersen til TV 2.

– Jeg har tydeligvis gått fort. Det er egentlig bare flaks at jeg er med i dag. Det er to under-23-plasser i verdenscupen. Jeg så at jeg sto i 50 i odds for seier. Da tenkte jeg at jeg skulle overraske. Det er lov å være glad, men ikke ta av. Jeg kommer til å kose meg i kveld med beina høyt, sa Andersen.

Veteran Sjur Røthe (34) ble nummer ni, 24,7 sekunder bak dagens mann. Han beskriver Andersen som en tøffing.

– En veldig treningsivrig type som ikke er redd for å trene litt. Han er en tøffing. Jeg har vel ventet litt på at han, om ikke vinne verdenscuprenn, skulle prestere høyt oppe. sa Røthe til NTB.

– At han skulle gå rett opp og vinne, det var litt overraskende, erkjente Røthe.

Styrte alt

Andersen debuterte i verdenscupen på femmila i Holmenkollen i mars. Der ble han nummer 24. Fredag leverte han karrierens beste renn.

– Dette er vanvittig. Han var ikke i nærheten av å sprekke heller, sa TV 2s ekspert Petter Skinstad under sendingen.

– Han er en rolig og sindig mann utenfor sporet, la Skinstad til om Andersen.

Flere av favorittene hadde tidene til Andersen å gå på, men det hjalp dem ikke nok. Han tok plass i lederstolen i målområdet, og der ble han sittende til alle løpere hadde sett seg slått av Rustad-løperen.

Total dominans

Norge hadde ni mann blant de ti beste på en kanondag for de norske løperne. Briten Andrew Musgrave, bosatt i Norge, tok 4.-plassen.

Andersen meldte seg med seieren på med tanke på en plass i ski-VM i Slovenia i februar og mars. Holder 22-åringen seg frisk, ligger det an til at han debuterer i verdensmesterskapet senere denne sesongen.

Noen timer før start kom meldingen om at sesongens dominerende løper, Johannes Høsflot Klæbo, ikke var frisk. Han kjente «murring» i halsen og valgte å stå over. Det er uklart om han starter i helgen.

Lørdag venter sprint i fri teknikk på herreløperne. Søndag skal det avvikles 20 kilometer i klassisk stil med fellesstart.