Vålerenga-spiss klar for HamKam

Det melder Vålerenga på sine nettsider.

– Henrik er en fantastisk gutt som jeg unner alt godt. Han har tatt steg siden han kom til Vålerenga, men i den alderen han er i, trenger han å få spille enda mer, og da gjerne i tospann med en spiss til. Det tror jeg han vil få gode muligheter til i HamKam, sier Dag-Eilev Fagermo.

Udahl endte med 54 kamper og 14 mål for Oslo-klubben.

– Jeg er veldig takknemlig for de to årene jeg har hatt. Det har vært en drøm å spille for Vålerenga i samtlige kamper. Jeg får gåsehud av å tenke på det forholdet jeg fikk til supporterne og sitter igjen med scoringen mot Lillestrøm som det aller største høydepunktet, sier Udahl.

Udahl kom til Vålerenga før 2021-sesongen. Sesongen før ble han toppscorer med 19 mål i 1. divisjon for Åsane.