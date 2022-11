Lægreid på sjetteplass i verdenscupåpningen: – Mistet fokus

Lægreid gikk inn til siste skyting i klar ledelse. De tre første skuddene gikk i blinken, men så kom det to bom. Han holdt derimot god fart i sporet og ble beste norske på sjetteplass, slått med 1.23,4 av vinneren. Lægreid har vunnet de to siste sesongåpningene.

– Litt surt, men jeg mistet fokus på siste skyting. Jeg er misfornøyd med at jeg ikke klarte å fullføre helt. Godt med en smell i trynet nå. Jeg gikk ut på sisterunden og irriterte meg over de to bomme på siste stående. 18 av 20 treff er jo ikke helt bak mål, så hvis dette er en dårlig dag så lover det bra, sa Lægreid til TV 2.

Vetle Sjåstad Christiansen var den som skjøt best av de norske, men han holdt ikke helt samme fart i sporet og endte på plassen bak Lægreid. Erlend Bjøntegaard traff på 19 av 20 skudd og endte på 10.-plass.

Fikk løpet tidlig ødelagt

Johannes Thingnes Bø fikk ødelagt løpet sitt med to bom på første liggende. Den suverene verdenscupvinneren totalt sist sesong hadde også to bom på første liggende og havnet på 12.-plass.

Han fikk også en bom på første og siste stående og endte opp med fire tilleggsminutter.

Ponsiluoma hadde bare én bom og var klart bak Lægreid inn til siste skyting. Han gikk i mål 37,2 sekunder foran den sveitsiske overraskelsen Niklas Hartweg som var feilfri på standplass. Tredjeplassen gikk til tyske David Zobel. Han vant den tyske sesongåpningen og var en som TV 2s ekspertkommentator Ole Einar Bjørndalen advarte mot foran start.

Storebror Bø sprakk

Johannes Dale lå også godt an, men avsluttet med to bom på siste stående og falt ned over på listene og endte på 16.-plass.

Filip Fjeld Andersen bommet hadde en på hver av de to stående skytingene. Han havnet like utenfor topp 20. Johannes Dale lå også godt an, men avsluttet med to bom på siste stående og falt ned over på listene.

Tarjei Bø var godt med i teten etter de to første skytingene, men to bom på den andre liggende skytingen ødela for en topplassering. Helsvart ble det på siste stående da han sprakk fullstendig med fire bom. Han endte nesten seks minutter bak vinneren i mål.