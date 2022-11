Til VG forteller en frustrert Jenssen at han sendte en melding til landslagstrener Eirik Myhr Nossum da han så uttaket til verdenscuprennene i Lillehammer.

Han reagerer særlig på at Emil Iversen, som har sin styrke i klassisk, er tatt ut i stedet for yngre løpere som ikke er på elitelandslaget.

– Det ødelegger motivasjonen og lysten blant oss utenfor landslag. Vi andre kjemper om den plassen, og så gir de Emil Iversen sjansen. Han som ikke har gått fort i fristil i år. Det er så frustrerende. De må ikke skyte seg i foten, og et sted må grensen gå, tordner Jenssen overfor avisen.

Viser til skipolitisk vedtak

Jenssen har åpnet sesongen betydelig bedre enn Iversen i fristil. Søndag ble Iversen nummer 35 på jaktstarten i verdenscupen i Ruka, slått med nesten to minutter av de beste.

Likevel er han blant tolv løpere som får sjansen i det nevnte fristilsrennet over 10 kilometer. Landslagstrener Nossum sier følgende om prioriteringen:

– Vi bruker sesonginformasjonen, og der står det at eliteløpere blir prioritert før jul. Og nå til helgen skal vi gå første individuellstart i fristil i år. Vi skal jo gå enda en om ikke altfor lenge, da er det ingen automatikk i at det bare er eliteløpere der. De må jo levere kommende helg.

– Respektløst

NRK-ekspert og tidligere langrennsløper- og trener Fredrik Aukland er blant dem som reagerer sterkt på uttaket.

– Det er respektløst mot langrennsnorge at de tyner dette skrivet (sesonginformasjonen) så langt og dekker seg bak det. Når man får sjansen og ikke leverer, så bør man settes ut, slik at andre får sjansen. Ellers ødelegger man for rekrutteringen, sier Aukland til NRK.

Iversen får derimot støtte av sin tidligere lagkamerat Martin Johnsrud Sundby, som nå er ekspert for Viaplay.

– Det svake løpet til Iversen søndag kan delvis forklares. Det var en jaktstart, han åpnet veldig hardt for å knappe inn på teten og gikk seg stiv. Den syra blir han aldri kvitt, og da ser det fort stygt ut. Om man liker det eller ikke, så er det vanlig at en landslagsløper får sjansen til å bevise at et sånt løp var et arbeidsuhell, sier Sundby til NRK.