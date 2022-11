Klæbo tok Ruka-trippelen – Halfvarsson disket

Trønderen gikk ut med 20 sekunder forsprang ned til landsmann Pål Golberg. Etter hvert ble Klæbo tatt igjen av en større gruppe, men på slutten knallet han til og vant. Han seiret også på sprinten og 10 kilometer klassisk tidligere i helgen. Golberg tok annenplassen, mens italienske Federico Pellegrino tok tredjeplassen.

Calle Halfvarsson ble opprinnelig nummer tre, men han ble diskvalifisert som følge av at han var utenfor markeringene i sporet i den siste motbakken opp til stadion.

Lørdag jublet Klæbo for sin 50. verdenscupseier og økte til 51 søndag. Han har trøblet med en lårskade i opptakten til sesongen, men har ikke vist svakhetstegn så langt.

– Jeg åpnet kontrollert, så «jazzet» Holund (Hans Christer) greit opp på andrerunden, så skjønte jeg at jeg måtte vente. Det er en rotete løype med mye opp og ned. Jeg følte at jeg lå langt fremme hele veien og det var viktig, sa Klæbo til Viaplay.

– Jeg trodde ikke at jeg skulle være her så tidlig. Jeg har gjort mye alternativ trening, så håper jeg at jeg snart kan være tilbake i normal trening, fortsatte han.

– Ikke lett

Martin Løwstrøm Nyenget ble nummer fem, mens Mattis Stenshagen og Hans Christer Holund endte på henholdsvis 7.- og 8.-plass. Erik Valnes og Simen Hegstad Krüger fulgte som nummer tolv og tretten, mens Emil Iversen gled i mål på 36.-plass.

– Det er ikke lett. Jeg gjør et forsøk, jeg har ikke noe å tape på det. Du skal være veldig, veldig god for å riste dem av deg, sa Holund.

Parkerte

Golberg tok inn rundt fire sekunder etter én kilometer, men ved passering på tre kilometer var tiden opp til Klæbo på 23 sekunder. Da hadde en stor gruppe samlet seg i jakten på lederen.

Holund satte opp farten i gruppen og ved neste passering var Klæbos forsprang nærmest spist opp. Det tok ikke lang tid før trønderen ble tatt igjen.

Gruppen på elleve løpere holdt sammen helt inn til mål. Der var Klæbo sterkest i avslutningen og parkerte motstanderne.