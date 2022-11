Klaveness ønsker ikke presidentverv i Fifa: – Ikke et tema

Klaveness har vært en av de største stemmene mot Fifa og Infantino for rollen de har hatt under det omstridte verdensmesterskapet i Qatar. Torsdag gikk Miljøpartiet De Grønne ut med en oppfordring om at Klaveness burde stille som kandidat, men det ønsker hun ikke.

– Jeg har mer enn nok med å konsentrere meg om oppgaven jeg gjør. Det er ikke tema for meg i det hele tatt. Jeg har aldri vært opptatt av posisjon. Det er ikke sånn logikken inni meg tenker, sier Klaveness til NTB.

Klaveness oppholdt seg nylig i VM-landet. Under reisen rettet hun flere ganger krass kritikk mot Det internasjonale fotballforbundet og president Infantino. Hun sier likevel at det altså ikke er aktuelt å gå i kamp om å bli ny president i forbundet.

– Det er ikke et tema. Det er viktig for meg å si at det ikke bør være overskriften nå. Det er saken her vi snakker om. sier Klaveness videre.