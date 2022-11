Da langrennsverdenscupen åpnet med klassisk sprint i finske Ruka var det bare svenskene Emma Ribom og Johanna Hagström som var bedre enn henne.

Kristine Stavås Skistad fulgte opp med 5.-plass. Hele fem norske jenter var med i semifinalene.

26 år gamle Udnes Weng debuterte på pallen i skøytesprint sist vinter. Fredagens 3.-plass var hennes første på pallen i en individuell klassisksprint.

– Dette betyr mye, det er dette vi trener for og jeg er veldig fornøyd med å komme på pallen, sa hun til NTB.

Udnes Weng viste takter i langbakken og var med og kjempet til siste meter.

– Jeg føler at jeg er med og kjemper om seieren, og det er en følelse jeg ikke har kjent på altfor mange ganger. Det gir meg en trygghet på at jeg er en ganske bra skiløper, sa 26-åringen fra Nes.

Motivasjon

– Var dette en liten pekefinger til alle dem som har vært kritiske til dere?

– Vi har latt oss motivere av mye negativ kritikk mot oss. Jeg kan kanskje takke dem for at jeg er på pallen, for det har motivert meg voldsomt.

En ting irriterte litt ekstra. Udnes Weng har ikke vært god nok til å strekke fram foten over målstreken i de to siste konkurransene.

– Jeg gjør en for dårlig jobb der, så selv om jeg er på pallen er det ting som kan gjøres bedre. Men jeg tror at jeg vi skal gjøre det bra ut over sesongen. Det er rørende å se hvor glade lagvenninne mine blir.

Rørende

Det oppsto et stort tomrom etter forrige sesong da løpere som Therese Johaug og Maiken Caspersen Falla ga seg. Inn på trenersiden kom Sjur Ole Svarstad og Stig Rune Kveen.

Sistnevnte fikk jobben med å ta runden blant mediene i etterkant av løpet. Det ble en langt hyggeligere oppgave enn han kanskje hadde sett for seg for noen måneder siden.

– Dette er først og fremst en lettelse. Hele laget kommer og gratulerer Tiril. Det betyr veldig mye at vi får en slik start. Hele dagen har vært formidabel fra en god prolog der alle gikk videre, til at vi hadde fem i semifinalen og to i finalen. Det viser at vi må ha gjort noe riktig, sa Kveen.

Nordtrønderen minner om at vi fortsatt bare er helt i startfasen på sesongen, men tror at Norge kan ha mer å by på framover.

– Jeg tror at vi kan bli en utfordrer å regne med mot svenskene. De har fortsatt et lite favorittstempel, men vi er ikke veldig langt bak. Vi skal jobbe på og utvikle oss videre. Det gir selvtillit, trygghet og ro at vi er i stand til å kjempe der oppe, sa Kveen.