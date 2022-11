Gladnyhet til idretten: Regjeringen gir millionstøtte til lag med økte gasskostnader

– Nå trenger ingen lengre frykte at høye gasspriser vil stenge ned idrettsanlegg, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

De fleste av idrettslagene i Norge bruker strøm til å varme opp kunstgressbaner og anlegg, samt holde flomlysene på. Et mindretall bruker gass som energikilde.

De sistnevnte har inntil nå ikke vært omfattet av regjeringens strømstøtteordning. Det blir det en endring på.

Den nye gass-støtten skal være på samme nivå som strømstøtten, opplyser regjeringen.

– Vi har lyttet til idrettens bekymringer, og nå som vi har fått nødvendig informasjon om omfang og kostnader, er det veldig godt å kunne legge fram dette forslaget som gir idretten støtte til økte gassregninger. Denne støtten er derfor viktig for at idrettslagene skal kunne opprettholde tilbudet, sier Trettebergstuen.

Lyttet til behovene

15 millioner skal bevilges til fordeling mellom de aktuelle idrettslagene.

– Det er viktig for oss at barn og unge skal kunne delta i fritidsaktiviteter – uavhengig av hvordan foreldrenes økonomi ser ut. Med denne støtten får idretten mulighet til å holde hjulene i gang, samtidig som klubbene slipper å øke prisen for deltakelse, sier Trettebergstuen.

Idrettspresident Berit Kjøll er glad for pengene som nå kommer på plass til de mer høye gassregninger.

– Det er svært gledelig at regjeringen har lyttet til idrettens behov og vil gi støtte for økte gassutgifter i idretten, sier Kjøll til NTB.

– Midlene skal gå uavkortet til idrettslag som har hatt ekstraordinære kostnader som følge av høye gasspriser i 2022. Flere av idrettslagene dette gjelder har gjennom høsten vært tydelige på at de vurderer å stenge ned tilbudet for barn og unge dersom en statlig støtteordning ikke kommer på plass, legger hun til.

Førjulsgave

Norges idrettsforbund opplyser at det vil bli utarbeidet retningslinjer for en søknadsbasert ordning der idrettslag kan få dekket en andel av merkostnadene de har hatt på gass i 2022.

– Norges idrettsforbund ønsker en kort søknadsfrist for å sikre at midlene utbetales så raskt som mulig, sier idrettspresidenten.

KFUM Oslo er blant idrettslagene som har merket de høye gassprisene på kontoen den siste tiden.

– Dette er en fin førjulsgave til KFUM og de andre klubbene, sier daglig leder Thor-Erik Stenberg til NTB.

– Nå får vi se på tallene, men dette gjør at vi nærmer oss normal drift. Det er veldig bra. Det viktigste er at det blir en likhet med dem som har utfordring med strøm og andre energityper, fortsetter han.

Stenberg er klar på at fotballpresident Lise Klaveness har gjort en solid innsats med å fronte gassproblematikken inn mot myndighetene på vegne av fotballen.