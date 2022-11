Høgli går fra Tromsø til Arctic Race

– Vi er veldig glade for at Tom Høgli ønsker å være med på å utvikle Arctic Race of Norway videre. Arctic Race of Norway er et stort nordnorsk samarbeidsprosjekt, og våre samarbeidspartnere er helt avgjørende for at vi skal kunne gjennomføre et arrangement med høy kvalitet år etter år, sier daglig leder Knut-Eirik Dybdal i en pressemelding.

Høgli kommer fra stillingen som samfunnskontakt i Tromsø idrettslag. Han skal hovedsakelig jobbe med oppfølging av sykkelrittets partnere.

– Jeg har fulgt med på Arctic Race of Norway i alle år og gleder meg til å ta del i det fantastiske produktet som er skapt. Jeg trigges veldig av ambisjonen om å være mer enn et sykkelritt, sier Høgli.