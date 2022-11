Avgjørelsen om å melde ham til start var klar etter en test i Finland torsdag morgen.

Da han møtte pressen etter treningen var det en viss usikkerhet å spore, men det gikk uten tvil mot sprintstart.

– Det er ikke så mye å fortelle, annet enn at vi har prøvd å ta i litt i dag. Murringen er der, men du skal ikke se bort fra at jeg muligens står på startstrek i morgen, sa Klæbo.

– Jeg har fortsatt fire timer på å trekke i bremsen. Første tanken nå er at det kjennes brukbart ut. Det er vondt i bakken, men alt annet kjennes greit ut. Så skal jeg ta et par telefoner nå. I utgangspunktet har jeg sagt til Arild (Monsen) at han skal sette meg på startlista, men jeg har fire timer på å ombestemme meg, sa han da.

Det ble ingen snuoperasjon. Klæbo går alt i Finland.

Må teste seg

Langrennsstjernen vil veldig gjerne være med.

– Det er kjedelig å reise til Ruka og bli sittende og se på skirenn. Det er så enkelt som det, sa Klæbo.

Han sier klassisk sprint er det verste han kan utsette skaden for nå.

– Det er fordi det er motbakke, og det er der det har vært mest smertefullt, sa Klæbo, vel vitende om at han trolig skal opp bakken i Ruka fire ganger fredag.

– Hva skal til for at du melder avbud?



– Jeg skal på benken (fysioterapi) nå, og så skal jeg diskutere litt. Jeg må vente til jeg blir kald og se om jeg kjenner noe, sa han.

Sprintlandslagstrener Arild Monsen sier følgende til NTB om Klæbo-beslutningen.

– Han har hatt en test i dag. Han har jo hatt lyst til dette de siste dagene og i går. Nå er han på listen, så nå kjører vi på i morgen, sier han.

– Han er litt reservert, men vi får nå se. Det går greit, fortsatte Monsen.

Johannes Høsflot Klæbo på langrennsstadion i Ruka torsdag morgen, der trønderen er klar for helgens verdenscuprenn. Foto: Terje Pedersen / NTB

Avviser risiko

Klæbo var klarere i talen under pressekonferansen senere torsdag ettermiddag.

– Vi har jobbet intensivt med hamstringen i de to siste ukene, og den er definitivt blitt bedre. Planen er å stå på startstrek i morgen, sa Klæbo der han satt på podiet med munnbind på seg imellom franskmannen Richard Jouve og svenskenes Ebba Andersson.

Lagkamerat Even Northug har tro på Klæbo etter å ha sett ham på trening på skistadion i Ruka torsdag morgen. Han er glad stjernen er på plass og klarert for å delta.

– Det blir artig det, og det er godt å se at han er frisk. Han virket sprek i siste bakken på trening, så han blir nok å regne med i morra, sa Northug til NTB.

Skadetrøbbel

Klæbo har trøblet med hamstringen i drøye 18 uker, men gikk begge distanserennene i den nasjonale åpningsrennene på Beitostølen sist helg. Han sto over den klassiske sprinten samme sted.

Klæbo vant begge distanserennene på Beitostølen og er blant favorittene på alle øvelsene han går i Finland denne helgen.

Det er klassisksprinten som har voldt 26-åringen størst trøbbel i skadeperioden. Klæbo har ikke gått klassisksprint siden lagsprinten i OL i Beijing sist vinter.

Sprinten i Ruka går fredag. Lørdag er det 10 kilometer i klassisk stil, mens det søndag er 20 kilometer i fri teknikk.