Endringer etter TV-avtale: Søndagskampene i Eliteserien skifter tidspunkt

– Det er det perfekte tidspunktet ifølge fotballfans, sier administrerende direktør Leif Øverland i Norsk Toppfotball til NTB.

Senkampen søndag vil ha avspark fast 19.15.

TV 2 har fotballrettighetene i Norge fra og med nyttår. Det kommer til å bli TV-sendt fotball hos dem også på fredag og mandag i forbindelse med studiosendinger, men det er ikke gitt at det vil bli kamper fra Eliteserien disse dagene.

Kamper fra både Eliteserien, 1. divisjon, 2. divisjon og Toppserien vil være aktuelt å vise på fredager og mandager.

– TV 2 har rettighetene til all norsk fotball. Det gjør at det jo kan være interessant å vise et lokaloppgjør fra andre serier enn Eliteserien, sier Øverland.

Mandagskamper er ikke populært hos fotballfans, og ifølge Øverland er det ikke sikkert at det blir kamper hver mandag.

TV 2 skal ramme inn fotballhelgen med studiosendinger fredag og mandag.