Det ble klart etter en test i Finland torsdag morgen. Adresseavisen var først ute med å melde om langrennsstjernens beslutning.

– Jeg går og er påmeldt. Det skal mye til for at jeg trekker i nødbremsen, sa Klæbo til avisen. Han opplyste videre at kroppen kjennes bra ut.

Sprintlandslagstrener Arild Monsen bekrefter beslutningen overfor NTB.

– Han har hatt en test i dag. Han har jo hatt lyst til dette de siste dagene og i går. Nå er han på listen, så nå kjører vi på i morgen, sier han.

– Han er litt reservert, men vi får nå se. Det går greit, fortsatte Monsen.

– Det ligger ingen risiko i dette?

– Jeg er ingen medisinsk mann. Det har nå gått bra til nå, så vi får håpe det går bra, svarte landslagstreneren.

Klæbo har trøblet med hamstringen i drøye 18 uker, men gikk begge distanserennene i den nasjonale åpningsrennene på Beitostølen sist helg. Han sto over den klassiske sprinten samme sted.

Klæbo vant begge distanserennene på Beitostølen og er blant favorittene på alle øvelsene han går i Finland denne helgen.

Det er klassisksprinten som har voldt 26-åringen størst trøbbel i skadeperioden. Klæbo har ikke gått klassisksprint siden lagsprinten i OL i Beijing sist vinter.

Sprinten i Ruka går fredag. Lørdag er det 10 kilometer i klassisk stil, mens det søndag er 20 kilometer i fri teknikk.