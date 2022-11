Klaveness etter Fifa-møter: – Overraskende konflikteskalerende

Hun stilte til intervju i Dagsrevyen etter hjemkomst fra VM-vertslandet, der hun hadde tenkt å fortelle Fifa-president Gianni Infantino at Norges Fotballforbund ikke vil slutte seg til de 207 landene som har stilt seg bak hans kandidatur for en ny periode.

– Vi ba om et møte med Infantino i Doha for å drøfte flere saker, men også for å si til ham over bordet at vi ikke kommer til å sende en støtteerklæring, men han møtte oss ikke. Nå er det blitt en eskalering, og da er det bare å gå ut åpent og si at vi er ett av de fire landene som ikke har sendt en slik erklæring, sa hun.

Danmarks fotballforbund kom med samme beskjed tidligere onsdag.

– Dette er ikke noe som er kommet over oss de siste dager. Det er lenge siden vi hadde den drøftelsen i styret, sa Klaveness.

Absurd

Hun sa at hun opplevde et møte der bruk av OneLove-kapteinsbindet ble diskutert som absurd.

– Det ble diskutert bare timer før kamp. Vi trodde det (Fifas motstand) egentlig handlet om å få kontroll over noe de teknisk sett skal styre, men vi fant at det også handlet om verdier. Det var snakk om at Vesten har invadert det og det landet. De europeiske landene forsøkte å få det til å handle om denne kampanjen, men fikk hele tiden tilbake at Vesten har sitt å svare for. Jeg følte det litt absurd, og alvorlig, sa hun.

– Det har vært en endring fra Fifa de siste dagene. Det har vært et voldsomt press inn mot mesterskapet, og arrangørlandet føler at mye er rasistisk motivert. Måten Infantino og Fifas generalsekretær nå oppfører seg er konflikteskalerende. De ønsker å demonstrere sin makt og vise at vi er i mindretall. De kunne lett ha administrert OneLove-kampanjen på en måte som ikke hadde provosert Qatar som vertsland eller publikum, men de ønsket å vise at det er de som bestemmer.

Hun mener at Infantino føler at posisjonen hans er trygg, og at det bidrar til atferdsendringen vi har sett.

– De reduserer berettiget kritikk rundt et uakseptabelt mesterskap og uakseptable konsekvenser til dobbeltmoralisme fra Vesten. Det er et angrep på «vestlige verdier», som det blir kalt, som helt fram til nå har vært universelle menneskerettigheter, og som har vært avpolitisert i fotballen, sa hun.

Brukt lenge

– Regnbue og inkluderingsmarkeringer har vært brukt av Fifa i mange sammenhenger, og denne kampanjen har pågått i tre måneder opp til VM. Jeg frykter det er bevisst. Infantino har nå god støtte i Qatar og omkringliggende land, og jeg tror det er bevisste atferdsendringer fra Fifa-ledelsen.

Hun er ikke enige med dem som mener at de sju landene som skulle bruke flerfargede kapteinsbind, burde ha trosset Fifa og brukt dem på tross av forbudet.

– Jeg er imponert over hvordan landene har stått opp. Det er viktig for dem å gjøre ting samlet. Det som det tyske laget gjorde i dag, er jeg imponert over, og det støtter vi.

Klaveness mener at fotballen har et ansvar for å bidra til endringer i Qatar.

– Vi hadde mange gode møter med menneskerettighetsorganisasjoner, og det er vår jobb å støtte reformene som er i gang i Qatar for å bidra til varig endring. Selvfølgelig vet vi at det er vanskelig, men fotballen har et sosiopolitisk ansvar når vi har hatt et mesterskap der. Vi må klare å ha to tanker i hodet og samtidig jobbe mot det som skjer i Europa og for varige endringer i vertslandet.