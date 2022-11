Guardiola forlenget med City

Det bekrefter City på sitt nettsted. Det er blitt spekulert i kontraktsforlengelsen i britiske medier det siste døgnet.

– Jeg er så glad for å bli værende i Manchester City i ytterligere to år. Jeg kan ikke takke alle i klubben nok. Jeg er fornøyd og komfortabel her, sier Guardiola.

Han ble Manchester City-manager i 2016 etter å ha hatt ansvaret for Barcelona og Bayern München. Han har ledet de lyseblå i Manchester til fire Premier League-titler og ett FA-cuptrofé, og han har vunnet ligacupen fire ganger.

Spanjolens seiersprosent i City er smått utrolige 72,4. Det gjeve Champions League-trofeet har han imidlertid ikke klart å vinne med laget, og det er ikke utenkelig at det er en del av motivasjonen for å forlenge avtalen.

– Jeg gleder meg stort over at Peps reise med Manchester City fortsetter. Han har allerede bidratt så mye til suksessen og strukturen i denne organisasjonen, og det er spennende å tenke på hva som kan være mulig med den energien, sulten og ambisjonene han åpenbart fortsatt har, sier klubbens styreleder, Khaldoon Al Mubarak.