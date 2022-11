Glazer-familien åpner for å selge Manchester United

Det kommer fram i en børsmelding fra klubben. Temaet der er det United omtaler som «en prosess for å utforske strategiske alternativer».

Målet er å sikre framtidig vekst og at Manchester-klubben på en enda bedre måte utnytter mulighetene den har både sportslig og kommersielt.

United-styret vil vurdere flere alternativer. I tirsdagens melding blir blant annet innhenting av investorer og et salg nevnt.

– Vi vil evaluere alle alternativer for å sikre at vi tjener fansen vår på best mulig vis og at Manchester United maksimerer sine vekstmuligheter, sier brødreduoen Avram og Joel Glazer i en uttalelse.

Glazer-familien har aldri vært likt av United-fansen. Årsaken er måten amerikanerne sikret seg eierskapet på gjennom et såkalt fiendtlig oppkjøp i 2005.

Mye av kritikken mot dem har handlet om at Manchester United ble påført en stor gjeld som følge av overtakelsen. I tillegg er de blitt anklaget for å tyne ut penger fra klubben.