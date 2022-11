Norges menn utklasset av Skottland i curling-EM – semifinalehåpet ute

Norge står med to seirer og fem tap og er uten sjanse til å ta seg til semifinale. Laget må i de to gjenstående kampene konsentrere seg om å berge plassen i A-gruppa.

Det norske laget utnyttet sistestein til å score to poeng i første omgang mot Spania og kom aldri under, men måtte jobbe for seieren helt til sist. Spania ved skip Sergio Vez kom à jour på 3-3 ved å «stjele» ett poeng i den sjuende omgangen, hvor Walstad misset på en takeout med siste stein.

Nordmennene tok ett poeng i den åttende omgangen, men Spania utlignet igjen i den niende. Kampen ble avgjort da Walstad sikret ett poeng med siste stein i den tiende omgangen da han dro en stein på «knappen».

I kveldskampen mot Skottland gikk det meste galt for de norske. Etter å ha tatt ledelsen 2-0 i første omgang, stjal skottene poeng i de tre neste omgangene og økte til 6-0. Norge scoret sitt første poeng i 5. omgang, men etter to nye skotske poeng i 6. omgang ga de norske opp.

Ved siden av skip Walstad består det norske laget av Magnus Nedregotten, Mathias Brænden og Magnus Vågberg.

Skottland tok sin sjuende strake seier og er i likhet med Italia klar for semifinale allerede. Sverige og Tyrkia på delt 4.-plass har fire seirer hver og skal møtes, så Norge kan ikke ende i topp fire.