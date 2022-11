Norges curlingkvinner vant thriller mot Italia – med i kampen om semifinaleplass

Danmark og Sveits har vært best så langt og står begge med 6-1, men bak dem ligger det an til en tett fight om de to andre semifinaleplassene. Norge tok en meget viktig seier mot italienerne.

Italia med skip Stefania Constantini kom best i gang og scoret poeng i de to første omgangene. Marianne Rørviks lag slo tilbake med to poeng i 3. omgang og utlignet til 2-2. Deretter utlignet de norske til 3-3 i 5. omgang, før de tok ledelsen for første gang med tre poeng i 7. omgang. Det ga 6-4-ledelse.

Ledelsen ble økt til 8-5 med to poeng i 9. omgang, og seieren virket sikret, men Italia utlignet med tre poeng i den siste ordinære omgangen.

I ekstraomgangen hadde Norge sistestein og omsatte den i seier.

På det norske laget spiller Martine Rønning, Mille Haslev Nordbye, Rørvik og Kristin Skaslien.

Norge møter Tyrkia og Skottland i sine to siste grunnspillkamper onsdag. Det norske laget har allerede berget plassen i A-gruppa ettersom Latvia og Ungarn har tapt alle sine kamper og rykker ned.