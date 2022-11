Ronaldo: – Jeg snakker når jeg vil

Ifølge TV 2 møtte portugiseren uanmeldt opp på pressekonferansen. The Telegraph-journalist Jeremy Wilson opplyser at det var relativt få journalister til stede på pressekonferansen.

– Noen ganger skriver dere sannheter, noen ganger skriver dere løgner. Jeg trenger ikke å bekymre meg om hva andre tenker. Jeg snakker når jeg vil. Alle vet hvem jeg er og hva jeg tror på, sa Ronaldo.

I etterkant av intervjuet har blant annet et klipp av Ronaldos møte med lagkamerat i United og Portugal Bruno Fernandes gått viralt. I videoen ser det angivelig ut som et kaldt møte mellom de to stjernene.

Fernandes har uttalt i etterkant at alt var en spøk.

– Jeg har ingen tvil om at denne nylige episoden, det intervjuet og andre episoder med andre spillere kan skje noen ganger. Det kan av og til ryste spilleren, men det vil ikke ryste laget, sa Ronaldo.

I sitt intervju med journalist og TV-personlighet Piers Morgan har Ronaldo fyrt løs i alle retninger. Han har blant annet langet ut mot sin klubb Manchester United og manager Erik ten Hag. Han uttalte også at han ikke er sikker på hvor han spiller på nyåret. Det gjenstår å se om det er opp til Ronaldo selv eller ikke, for ifølge flere medier har United hentet inn advokater som ser på muligheten for å sanksjonere portugiseren.