Først på den 40. straffen greide Håkon Imset Stormli å få pucken i mål. Før det hadde det bare vært bom og redninger fra målvaktene.

Stjernen ledet 2-0 med under fem minutter igjen av ordinær tid, men to kjappe baklengsmål ga forlengning i Fredrikstad. Den forble målløs, og dermed måtte det straffeslag til for å kåre en vinner.

Det skulle ta sin tid. Med seieren stoppet Stjernen en tapsrekke på tre kamper og tok seg opp i 41 poeng. Det er seks poeng til Sparta på tabelltoppen, men lokalrivalen har én kamp mindre spilt.

I selve kampen tok vertene ledelsen ved Stormli etter 74 sekunder, mens Albind Lindgren doblet forspranget etter vel 48 minutter. Frisk Asker kjempet seg tilbake til 2-2 etter scoringer fra Mikkel Christiansen og Anton Holm.

Etter 21 kamper ligger Frisk på femteplass med 37 poeng.

Ni poeng er Ringerikes fasit etter 20 kamper

Tidligere lørdag tok Ringerike sin første seier på åtte kamper da Manglerud Star ble slått 7-3 på borteis. Resultatet sendte laget opp fra sisteplassen og forbi Grüner. Ni poeng er Ringerikes fasit etter 20 kamper.

David Åslin ble tomålsscorer for gjestene. Det sto 2-2 i Oslo etter første periode, men foran den tredje og siste ledet Ringerike 6-2. Tre av bortelagets scoringer i kampen kom i overtallsspill.

Foran lørdagens oppgjør hadde ikke Ringerike plukket poeng i eliteserien siden nettopp Manglerud Star ble slått etter forlengning 15. oktober.

MS ligger tredje sist på tabellen med 19 poeng. Laget har kun vunnet én av sine ti siste seriekamper.