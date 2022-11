Klæbo stiller på Beitostølen: – Har ikke mye å tape

Trønderen bekrefter i en pressemelding at han går lørdagens klassiske 10 kilometer.

– Det har vært et vanskelig valg, men nå har jeg bestemt meg for å teste i morgen. Jeg har muligheter til å teste hamstringen når jeg først er her oppe, og da velger jeg å gjøre det, sier Klæbo.

Han er også påmeldt til søndagens renn i fri teknikk, men det er ikke bestemt om han går der også. En avgjørelse rundt verdenscupåpningen i Ruka tas en gang til uka.

– Jeg har ikke mye å tape på å starte i morgen. Det vil maksimalt sette meg to dager tilbake. Den sjansen tar jeg. Det er mye bedre å ta testen her enn å ta en test i Ruka med den reiseruten det inkluderer. Ja, det er desidert mest effektivt å teste skaden her, forklarer Klæbo.

Råd

Han har fått råd fra støttespillerne og det medisinske apparatet om at han bør teste ut hvordan kroppen responderer på å gå i konkurransefart.

Klæbo sier at han føler seg bedre etter å ha merket en kjenning etter torsdagens testøkt. Rett etter treningen sa han at låret føltes «middels».

– Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle sitte her rett før sesongstart og fortsatt slite med skaden jeg fikk i juli, sa Klæbo på et pressetreff torsdag.

VM

I forrige uke avslørte Klæbo at han ikke har kunnet gjennomføre en eneste løpeøkt eller den tradisjonelle myrtreningen i Bymarka i Trondheim i sesongoppkjøringen.

Langrennsstjernen har i det siste fått hjelp av en amerikansk fysioterapeut og roet ned på treningen.

Ski-VM blir sesongens høydepunkt. Det er lagt til Planica og varer fra 23. februar til 5. mars.