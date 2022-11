Manchester United varsler tiltak mot Ronaldo

Avisen skriver at klubben ønsker å saksøke og utestenge den 37 år gamle portugiseren. The Guardian erfarer også at Ronaldo har fått beskjed av United om ikke å møte opp på treningsfeltet Carrington etter VM.

The Athletic melder at United undersøker muligheten for å terminere kontrakten til Ronaldo. Den går ut til sommeren.

Tidligere torsdag meddelte United i en kort melding at de ikke vil gå ut med mer informasjon før «prosessen har fått en konklusjon».

Ronaldo har ikke spart på kruttet i intervjuet med journalist og TV-personlighet Piers Morgan.

«Klubben vil komme med en uttalelse så fort alle fakta er på bordet», skrev United i en pressemelding kort tid etter at utdrag fra intervjuet ble publisert.

Langet ut

I intervjuet langet Ronaldo ut mot United og manager Erik ten Hag. Der kom det også fram at han ikke er sikker på hvor han skal spille fotball på nyåret.

Det gjenstår å se om det er opp til Ronaldo selv eller ikke.

I det 90 minutter lange intervjuet har portugiseren kritisert manglende utvikling i klubben, hyllet Ole Gunnar Solskjær og avslørt at Manchester City jobbet hardt for å få ham sommeren 2021, men at Sir Alex Ferguson var avgjørende for at valget falt på United for andre gang i karrieren.

Ronaldo forbereder seg for tiden til fotball-VM i Qatar med Portugal. Sykdom gjorde at han ikke deltok i generalprøven mot Nigeria (4-0-seier) torsdag kveld.

Kritikk

Intervjuet med Morgan har skapt store overskrifter verden over. Det be publisert i to deler i midtuka.

– De kritiserer meg når jeg ikke snakker, så selvfølgelig vil de kritisere meg når jeg snakker – kanskje mer. Men det er noe jeg kan leve med. Jeg vet at jeg kommer til å være en skuffelse for noen mennesker. Kanskje jeg kommer til å gjøre opp for meg for noen mennesker, sa veteranen.

Ronaldo kom tilbake til United sommeren 2021 fra Juventus. Før det var han seks år i klubben fram til 2009.