Haaland-drakten avgjorde for Norge

På stillingen 1-1 i det 74. minutt ble Ohi byttet inn til sin første landskamp på 1983 dager.

– Jeg fikk beskjed om å gå inn og gjøre jobben. Det ble snakket mye om den defensive organiseringen, men jobben min er jo å score, da. Selvfølgelig var det deilig å komme inn og gjøre det, sa Ohi til NTB.

I juni 2017 debuterte han på landslaget da Lars Lagerbäck byttet ham inn for Alexander Søderlund ved pause i 1-1-kampen mot Sverige. Det var hans eneste landskamp inntil Ståle Solbakken byttet ham inn for Jørgen Strand Larsen i det 74. minutt torsdag.

– Jeg ble tatt ut av Ståle i fjor til kampene mot Tyrkia og Montenegro, men jeg fikk ikke spille. Selvfølgelig er det tøff konkurranse, men jeg har håpet og drømt meg bort om å få sjansen. Så fikk jeg en telefon til slutt, og det var utrolig deilig. Så fikk jeg spille også, og scoret. Det er guttedrømmen, sa han.

– Det er veldig gøy med Ohi. Kult at han kom inn, tok drakta til Erling og scoret, sa lagkaptein Martin Ødegaard til NTB.

Perfekt

Ødegaard slo frisparket som førte til vinnermålet. Hans dødballfot sto bak begge Norges scoringer i Dublin, ettersom hans hjørnespark i slutten av første omgang ble nikket inn av Leo Østigård.

Ohi kom inn for Jørgen Strand Larsen.

– Det var perfekt at Ohi kom inn og scoret. Deilig for ham og deilig for oss, sa Celta-spissen.

Ohi har siden han forlot Molde i fjor hatt suksess i serbiske Røde Stjerne og nå i Brøndby, der han har fem mål på ni seriekamper.

– Jeg lever for situasjoner som den i dag. Jeg hadde en god følelse da ballen kom. Mitt første touch gikk i motspiller, men så fikk jeg den tilbake, og da satte jeg den. Det var litt heldig men det var deilig at den spratt min vei. Og avslutningen var god. Med venstre, til og med. Det er ikke så ofte, sa Ohi.

Guttedrøm

Feiringen fortalte alt om hvor mye det betydde for ham.

– Man drømmer jo om å spille på landslaget, og så scorer man i tillegg. Det er en guttedrøm, en skikkelig bonus som jeg tar med meg videre, sa han.

Han har aldri gitt opp drømmen om mer spill på landslaget, særlig ikke etter at han fikk være med under samlingen i oktober i fjor.

– Det var et bevis på at de fulgte med. Jeg er innforstått med at konkurransen er knalltøff. Norge har en helt sinnssyk spissgruppe nå, og det er ikke bare bare å komme seg inn der. For oss som er femte-, sjette- eller sjuendevalg så må man bare være klar. Sjansen kan komme når som helst, og den kom for meg nå. Da er det bare å gripe den. Det var deilig å gjøre det.