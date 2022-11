Solbakken med god følelse etter Irland-seieren

– Det viktigste for meg er at laget reiste seg resultatmessig etter tapene i september, og samtidig at mange av de nye som kom inn fikk være med på noe positivt, sa han til NTB.

17 norske spillere var på banen. Blant innbytterne fikk Ola Brynhildsen sin landslagsdebut, mens Ohi Omoijuanfo i sin første landskamp på over fem år ble matchvinner.

Solbakken måtte unnvære mange spillere som har vært faste i laget, men likevel endte det med seier over et lag som ikke har for vane å tape på hjemmebane.

– Irland har bare ett tap på sine ni siste hjemmekamper (mot Ukraina i sommerens nasjonsliga), og de har møtt lag som Portugal, Serbia og Skottland, påpekte landslagssjefen.

– I dag var det flere som fikk litt landslagserfaring og en god opplevelse. De etablerte sto fram med stort ansvar, men det kom inn noen som kanskje tenkte at «jeg kan være med på det nivået her», sa han og trakk fram Jørgen Strand Larsen og Fredrik Bjørkan.

Fikk sjansen

– Jørgen lyktes ikke med alt, men han fikk 70-75 minutter for første gang i landslagskarrieren, og det er noe han kan ta med videre. Selv om Fredrik ikke spiller klubbfotball nå så viste han hvilket stort potensial han har.

Bjørkan var overraskelsen i laguttaket. Solbakken viste fram en startellever på tirsdagens åpne trening, og da var Birger Meling venstreback.

– Hadde det vært kvalifisering, ville nok Birger spilt, men Fredrik har vært god på treningene, har vist at kroppen fungerer og sett frisk ut. Jeg synes han klarte seg bra helt til krampa begynte å nappe, sa Solbakken.

Omstendigheter

Norge holdt nullen i sjanser før pause, men fikk kjørt seg tidlig i 2. omgang. Det hadde mer med uheldige omstendigheter å gjøre enn det tilbakevendende problemet med at Norges defensiv svikter når spillerne begynner å bli slitne, ifølge Solbakken.

– Det som skjedde var at han der (pekte på Martin Ødegaard, som var i NRK-intervju ved siden av) mistet en ball 20 meter fra mål, og det ble frispark. De skjøt i hodet på Ola Solbakken, og på corneren ble Leo Østigård skadet. Så ble det litt rot, og vi kom ut av rytmen. Morten Thorsby gikk ned som midtstopper og skled ballen rett utenfor. Men vi kom ut av det, og da de scoret syntes jeg egentlig vi hadde bra kontroll igjen. Vi hadde en periode der det var vanskelig, men det er idiotisk å tro at vi kan gjøre som i første omgang og holde dem helt vekk, forklarte han for NTB.

I første omgang ble Irland faktisk holdt helt vekk fra sjanser, men heller ikke da var det perfekt. Norge slet i en periode veldig med å få tak i ballen.

Ikke meningen

– Det var ikke meningen å falle så dypt, men det vi hadde noen spillere som følte seg fram litt. Til gjengjeld hadde vi de største sjansene, sa Solbakken.

Søndag er det hjemmekamp mot Finland, og etter alt å dømme kommer ikke Erling Braut Haaland til å være med da heller.

– Så mange forfall kan vi få i kvalifisering også. Da vi skulle møte Tyrkia og Montenegro i fjor (VM-kvalifisering i oktober) hadde vi like mange forfall, om ikke flere. Det er ingen av spillerne med forfall som kunne vært her. En ble syk, fire meldte forfall på grunn av langtidsskader, og så fikk vi Haaland i tillegg, sa Solbakken.

Søndag kan det bli flere gode opplevelser for spillere som vanligvis ikke får sjansen.