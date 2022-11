Ohi matchvinner for Norge: – Jeg har ventet på det

Fem minutter før slutt gjenvant han ballen i en duell med Nathan Collins etter et frispark fra Martin Ødegaard og skjøt den i mål til en seier som varmet etter to tap på forrige samling.

– Jeg lever for situasjoner som den jeg fikk i dag. Man drømmer jo om å spille på landslaget, og så scoret jeg også. Med venstre, til og med, det er ikke ofte, sa matchvinneren til NTB.

– Konkurransen er knalltøff, for Norge har en helt sinnssyk spissgruppe nå, men for oss som er femte-, sjette- eller sjuendevalg er det bare å gripe sjansen når den kommer. Jeg har ventet på det, håpet og drømt meg bort. Så fikk jeg telefon til slutt, og det var utrolig deilig.

Ohi fikk sin debut for Norge i juni 2017 med et innhopp mot Sverige. Nesten fem og et halvt år senere fikk han sin neste kamp og avgjorde den.

Norge kneblet Irland i en omgang og ledet fortjent etter scoring av Leo Østigård, men fikk trøbbel bakover igjen etter pause. Ståle Solbakkens hodepine så ut til å fortsette.

Landslagssjefen pekte tidligere i uka på at Norge siden oktober i fjor har sluppet inn bare ett mål før pause, men åtte etter. Torsdag økte tallet til ni, og åtte av dem har kommet i den siste halvtimen.

Betalte «gjelden»

Østigård scoret i slutten av en første omgang der Irland hadde ballen, men Norge skapte sjansene. Hjemmelagets kaptein John Egan prøvde forgjeves å følge hans smarte innløp på Ødegaards hjørnespark fra venstre, og Napoli-stopperen stanget ballen i mål fra kort hold.

– Jeg sa til ham at han skyldte meg en assist, sa Ødegaard, som i Slovenia tidligere i høst serverte stopperen flere kjempesjanser med dødballserver. Torsdag kunne Østigård juble for sitt første landslagsmål.

– En perfekt slått ball fra Martin og en perfekt blokk fra Stefan (Strandberg), sa Østigård, som selv sto for et perfekt innløp og et ustoppelig hodestøt.

Etter at det irske laget hadde vært helt tannløst i første omgang, gikk hjemmespillerne til verket som sultne villdyr etter pausen og virvlet fram flere kjempesjanser. I det 69. minutt utlignet Alan Browne med et skudd fra 25 meter etter at Østigård først nikket ut et innlegg.

Kompakt

Ståle Solbakken sa på trening at han ville se et kompakt norsk lag, og det fikk han fra start i Dublin. Norge la seg dypt i sin 4-5-1-formasjon og lot irene spille ball innledningsvis. De første 20 minuttene hadde hjemmelaget rundt 75 prosent ballbesittelse, men kom ikke til noe som lignet på en sjanse.

Det som var av muligheter sto de norske for, både før og etter at de spilte seg inn i kampen og begynte å styre den. Patrick Berg var god i ankerrollen på midtbanen og sto både for gunstige ballerobringer, fine framspill og avslutninger. Hans volley over mål etter et innøvd cornertrekk i det 22. minutt var Norges beste mulighet til da.

Et par minutter senere brøt Berg et dårlig utspill fra keeper Gavin Bazunu og satte opp Ødegaard, som fant Jørgen Strand Larsen. Spissen fyrte løs og så ballen fyke rett over krysset.

Ødegaards dødballfot skapte trøbbel for irene ved flere anledninger. I det 28. minutt lurte hans innoverskrudde frispark nesten keeper. Fem minutter senere leverte Berg et flott framspill til Mohamed Elyounoussi, som nølte litt for lenge med å skyte.

Etter 35 minutter hadde Strand Larsen en fæl tversoverpasning på egen halvdel som ga Irland det nærmeste laget kom en sjanse, men Morten Thorsby ryddet opp. Litt senere gjorde Celta-spissen opp for seg da han fikk frispark etter en frekk tunnel. Ødegaards frisparkserve skapte kaos i forsvaret, og Mois avslutning ble så vidt blokkert til corner. Hjørnesparket nikket Østigård i mål.

Sceneskifte

I den andre omgangen var det Norges mål som kom under press. Først skjøt Callum Robinson et frispark i hodet på Ola Solbakken så ballen spratt rett utenfor, så skjøt Egan centimeter utenfor samme hjørne på innlegg fra Robinson, og litt senere måtte Ørjan Nyland rykke ut og blokkere da Alan Browne var alene foran mål etter et hjørnespark. Et overtråkk for Østigård skapte også usikkerhet i det norske laget.

Bazuma måtte også vise klasse da han reddet alene med Ola Solbakken, men det var irene som kjørte den andre omgangen. Nyland måtte redde igjen da Callum O’Dowda fikk nikke fra god posisjon. Den norske defensive kontrollen fra første omgang var som blåst bort.

Under et stopp i spillet samlet de norske seg i ring og diskuterte. Norge gjorde også to bytter i bakre firer, men det var ikke nok til å ta vare på ledelsen. Browns langskudd skapte jubel, men berget ikke kvelden for hjemmelaget og tilskuerne som fylte tribunene selv om hovedattraksjonen Erling Braut Haaland ble programhelt.

Ohis vinnernål sørget for det.