Ronaldo: – Vet ikke hva som skjer etter VM

– Det er vanskelig å si nå, for tankene mine er fokusert mot VM. Det er trolig mitt siste VM, naturligvis, mitt femte VM, sier Ronaldo i intervjuet.

Ronaldo er syk og var ikke med da Portugal slo Nigeria 4-0 torsdag kveld.

– Jeg vet ikke hva som kommer til å skje etter VM, men som jeg har sagt til deg før, og jeg sier det igjen: Supporterne vil alltid være i hjertet mitt. Jeg håper de vil være ved min side, la han til.

Ronaldo har ikke spart på kruttet i intervjuet med journalist og TV-personlighet Piers Morgan. I første del av intervjuet som ble publisert i helgen, langet han ut mot United og manager Erik ten Hag.

«Klubben vil komme med en uttalelse så fort alle fakta er på bordet», skrev United i en pressemelding.

Interesse

Ronaldo forteller også i intervjuet om interesse fra Saudi-Arabia i sommer.

– Det er sant, ja. Men det pressen driver og skriver, søppelet, er at ingen vil ha meg, som er helt feil, sa portugiseren.

– Og jeg var fornøyd her, for å være ærlig. Jeg var motivert til å gjøre en god sesong her, men de fortsatte å gjenta at ingen vil ha Cristiano. Hvordan vil de ikke ha en spiller som scoret 32 mål sist år? spurte han retorisk.

Kritikk

Intervjuet med Morgan har skapt store overskrifter verden over.

– De kritiserer meg når jeg ikke snakker, så selvfølgelig vil de kritisere meg når jeg snakker - kanskje mer. Men det er noe jeg kan leve med. Jeg vet at jeg kommer til å være en skuffelse for noen mennesker. Kanskje jeg kommer til å gjøre opp for meg for noen mennesker, sa veteranen.

Ronaldo kom til United for andre gang i sin karriere sommeren 2021 fra Juventus. Før det var han seks år i klubben fram til 2009.