Sponsor gir reklameplass til Amnesty under fotball-VM

Det forteller Elkjøps kommunikasjonssjef Madeleine Schøyen Bergly til VG.

Grepet innebærer at elektronikkjeden fortsatt betaler for reklameplassene de hadde planlagt på TV 2s plattformer, men uten å markedsføre seg selv.

– Vi har invitert Amnesty til å fylle disse. Det betyr at Amnesty blir synlige under mesterskapet på TV 2, slik at deres budskap blir hørt på en god måte. Vi valgte å gå i dialog med Amnesty under diskusjonene om hva som ville være rett å gjøre i avgjørelsen om å sponse VM-sendingene eller ikke, og har hatt en lang og god dialog med dem, sier Bergly.

Amnesty er en internasjonal menneskerettighetsorganisasjon. De har i lang tid jobbet for å bedre forholdene i Qatar. Vertsnasjonen for årets VM-sluttspill i fotball er i årevis blitt kritisert for manglende menneskerettigheter, dårlig behandling av gjestearbeidere og sine lover som forbyr homofili i landet.

VM starter søndag og varer til 18. desember.