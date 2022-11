Landslagssjefen var forberedt på trios Norge-nei

– Det var tre stykker jeg var veldig klar over, sier han til NTB om beskjedene fra keeperduoen André Hansen (32) og Sten Grytebust (33) og midtbanespiller Fredrik Midtsjø (29).

– André hadde telt på knappene i mange år, og det samme hadde Sten. Da nasjonsligaen var over, var jeg veldig forberedt på at det var siste gang for André. Jeg prøvde å overtale ham, men han hadde bestemt seg. Vi var ganske forberedt på at Sten ga samme beskjed, forteller Solbakken.

– Midtsjø var litt annerledes. Han hadde nok bestemt seg for en stund siden, men han trodde ikke at han kom med på samlingen, og da ble det sånn da han ble innkalt.

112 kamper

De tre spillerne som ga seg har henholdsvis 11 (Hansen og Midtsjø) og 5 (Grytebust) landskamper, men de har til sammen 112 landskamper som ubenyttet reserve.

– Spesielt for keeperne er det nok slitasje over tid. De har vært med så mange ganger uten å spille. Det er litt som Tore Antonsen da jeg var ung. Han fikk ni landskamper og satt 60 på benken. Da kommer totalgreiene inn, når de er i den alderen, med familie og alt. Jeg var veldig forberedt på det, sier Solbakken.

Midtsjø var ved siden av Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth og Birger Meling alene om å være på banen i alle Solbakkens fem første kamper som landslagssjef, men den femte ble også hans siste landskamp.

Benket

Sten Grytebust var ubenyttet reserve på landslaget 48 ganger: 19 under Lars Lagerbäck, 15 under Per-Mathias Høgmo, 13 under Ståle Solbakken og 1 under Egil «Drillo» Olsen. Han fikk sine landskamper under Lagerbäck (3), Drillo (1) og Høgmo (1). Han kom aldri på banen under Solbakken.

André Hansen var ubenyttet reserve for Norge 46 ganger: 19 under Høgmo, 12 under Solbakken, 9 under Drillo og 6 under Lagerbäck. Han fikk sine landskamper under Solbakken (6), Drillo (2), Lagerbäck (2) og Høgmo (1).

Fredrik Midtsjø var ubenyttet reserve 18 ganger: 14 under Lagerbäck, 2 under Høgmo og 2 under Solbakken. Han fikk sine landskamper under Solbakken (5), Lagerbäck (5) og Høgmo (1).