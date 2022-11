Gaziur Rahman (26) var i Qatar: – Jeg har ikke sett noe til reformene

26-åringen var i Qatar i to og et halvt år. Han forlot landet i april 2021. NTB har sett arbeidsvisumet til Rahman og dokumentasjonen på bosted og arbeidsgiver i Qatar.

Rahman bodde i arbeidsleiren Sanya og delte rom med åtte andre arbeidere.

Målet til Rahman var å tjene penger til familien, men ifølge ham selv endte gjelden med å bli større på grunn av de lave utbetalingene. Han forteller også om lite trygge forhold på de forskjellige arbeidsplassene.

– Arbeidet på byggeplassene var veldig risikabelt. Det var ikke trygt i det hele tatt. Arbeiderne ble tvunget til å gjøre risikable jobber. Noen ble tvunget til å klatre på vegger for å bygge flere lag med betong, og å fikse glass på vegger var risikabelt, forteller Rahman til NTB.

Målsettinger

Qatar har fått kritikk fra flere hold etter at de ble tildelt årets fotball-VM. I 2017 gikk golfstaten sammen med Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) for å sørge for at landets lover og praksis var i tråd med internasjonale standarder.

Fem målsettinger ble satt:

* Forbedring i betaling av lønninger

* Forbedrede inspeksjoner og HMS-systemer

* Erstatte kafala-systemet og forbedre rekrutteringsprosedyrer

* Forhindre, beskytte mot og straffeforfølge tvangsarbeid

* Fremme arbeidernes stemmer

Flere reformer er satt i gang. Kafala-systemet er på papiret avviklet, men ifølge Amnesty benyttes det fortsatt i praksis. Migrantarbeidere har fortalt organisasjonen at mange arbeidsgivere krever NOC (No Objection Certificate) for å ansette nye personer som allerede er i Qatar.

Kafala-systemet gjør at gjestearbeideres oppholdstillatelse blir knyttet til arbeidskontrakten, som gjør det vanskeligere for folk å bytte jobb. I tillegg får man ikke forlate landet uten arbeidsgivernes tillatelse.

– Kafeel (sponsoren) eksisterer fortsatt, og er den som søker om arbeids- og oppholdstillatelse. Når arbeidsgiver varsles dersom man søker om et jobbskifte gjennom arbeidsdepartementet, så kan arbeidsgivere også kansellere oppholdstillatelse og anklage dem for «absconding» (stikke av fra jobben), som er straffbart, forteller politisk rådgiver Frank Conde Tangberg i Amnesty til NTB.

Fikk passet konfiskert

– Reformene kunne ikke migrantarbeidere dra nytte av. Iallfall ikke jeg. Det var propaganda fra myndighetene i Qatar. Jeg har ikke sett noen forbedring med reformene, sier Rahman.

– Passet mitt ble konfiskert av arbeidsplassen min. Jeg kunne ikke bevege meg noe sted eller reise uten pass, legger han til.

NTB har forsøkt å komme i kontakt med selskapet Gaziur Rahman jobbet for, men uten å lykkes. Det er også blitt stilt spørsmål til myndighetene i Qatar, men uten å få svar.

Rahman er hjemme igjen i Bangladesh med sin familie etter noen tøffe år.

– Skal du se på VM?

– Jeg kommer til å se det på TV. Men jeg vil si at de migrantarbeiderne som har dedisert sine liv i Qatar, er et stort tap, og disse problemene bør tas opp på riktig måte.