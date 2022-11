Russland suspenderes av Den internasjonale paralympiske komité

Beslutningen ble tatt på IPCs ekstraordinære generalforsamling i Berlin.

Det norske idrettsstyret besluttet i et møte 27. oktober at Norges idrettsforbund (NIF) som Norges paralympiske komité skulle stemme for suspensjon av Russland og Belarus sine paralympiske komiteer.

I en pressemelding skriver NIF at det ble høy temperatur på møtet i Berlin onsdag, men at det endte med at de nasjonale olympiske komiteene i Russland og Belarus utestenges fra all paraidrett.

– Alle de nordiske landene stemte for en suspensjon av russisk og belarusisk medlemskap i IPC. En suspensjon innebærer at Russland og Belarus blir utestengt fra all internasjonal paraidrett. Dette gjelder både for de respektive lands utøvere og deres internasjonale representanter, sier første visepresident i NIF Vibecke Sørensen.

De nordiske landene hadde støtte fra 58 land, mens 39 land stemte mot suspensjon av Russland. For Belarus stemte 54 for, mens 45 var imot.