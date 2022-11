Sandefjord tok stort steg mot ny sesong i Eliteserien – knuste Kongsvinger 4-0

Mohamed Ofkir, Albin Winbo, Alexander Ruud Tveter og William Kurtovic scoret målene som sikret et svært godt utgangspunkt for Sandefjord foran returkampen lørdag. Sammenlagtvinneren får plass i Eliteserien i 2023.

Ofkir har vært en stjernen på et Sandefjord-lag som har slitt denne sesongen. Han scoret tolv mål.

Har slått både Sandnes Ulf, KFUM Oslo og Start

Kongsvinger kom inn i kvalifiseringen som det siste laget, men har slått både Sandnes Ulf, KFUM Oslo og Start, alle på bortebane, på vei til siste hinder. Alle kampene ble avgjort med ett mål som ble scoret i løpet av kampens siste ti minutter.

I Sandefjord møtte de et godt hjemmelag som styrte kampen.

Sandefjord var på vei mot nedrykk i siste serierunde, men helt på tampen scoret de to ganger og sikret uavgjort mot Haugesund. Det var nok til å sikre kvalifisering. Sandefjord kom likevel til onsdagens oppgjør med 15 seriekamper på rad uten seier.

Tidlig scoring

Allerede etter to minutter lå ballen i mål signert lagets toppscorer Ofkir. Ian Smeulers satte fart på kanten og slo inn foran mål. Der møtte Ofkir ballen på elleve meter og bøyde den i hjørnet.

Kongsvinger skapte sjanser i etterkant av baklengsmålet, men Eric Taylors to avslutninger gikk like over mål. På tampen av omgangen lå ballen igjen i mål for Sandefjord da Winbo scoret med en flott stupheading.

Sju minutter ut i annen omgang la Ruud Tveter på til 3-0. Et innlegg fra Fredrik Pålerud traff Franklin Nyenetue, som la ballen tilbake til Ruud Tveter som satte den i åpent mål.

Målfest

Med 20 minutter igjen fikk Kongsvinger en stor mulighet til å redusere. Ludvig Langrekken skulle bare spasere ballen i åpent mål, men Smeulers kastet seg inn foran og klarerte. Nærmere kom ikke gjestene en scoring som ville gi håp foran hjemmekampen.

Men der Konsgvinger ikke fant nettet, rant målene inn på motsatt side. Drøyt ti minutter før slutt kriget Kurtovic til seg ballen like utenfor 16-meteren og bøyde den i lengste hjørne.

Kongsvinger har en svært stor oppgave foran seg i hjemmekampen lørdag.