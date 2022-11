Johaug TV-debuterer som ekspertkommentator

Da det ble kjent at hun la opp i mars var ikke NRK sen med å ta kontakt med spørsmål om nye oppgaver, og Johaug var heller ikke vond å be selv om hun går til jobben med blandede følelser.

Hun vet at dette blir noe annet enn det hun har gjort tidligere. Samtidig finnes det ikke så mange andre i Norge som er blitt intervjuet oftere og som vet mer om hvordan mediene og ikke minst TV jobber. Johaug har sett og opplevd det meste i løpet av alle sine aktive år på toppnivå.

– Det blir både spennende og skummelt. Jeg synes det er fantastisk å være en del av miljøet og være rundt på de faste plassene. Det betyr mye for meg. Jeg skal være med to ganger på Beitostølen, i NM, i VM og i Holmenkollen.

Ris og ros

Johaug blir ikke den første utøveren som hopper rett inn i rollen som medieperson etter å ha avsluttet den aktive karrieren. Det betyr at hun ganske raskt må kommentere, gi ros og ris til dem hun nylig har både konkurrert mot og vært på lag med, og til og med fortsatt trener sammen med. Det kan gi utfordringer når det gjelder å være 100 prosent objektiv.

– Hvordan blir det å kommentere de folkene som du inntil nylig hadde en svært så tett relasjon med?

– Jeg er ikke ute etter å slakte folk, jeg er heller ute etter å bygge opp langrenn. Jeg skal konsentrere meg mest om det sportslige, dra tanker til da jeg selv konkurrerte, kombinert med å snakke om de ulike egenskapene de forskjellige utøverne har, sier Johaug.

Åpen

Hun har i lang tid vært åpen om utfordringene til norsk langrenn, og temaet er også sentralt i boken «Hele Historien» som hun presenterte i slutten av oktober og som er ute til salgs i landets bokhandler.

Johaug vet selvsagt at det norske landslaget slett ikke blir noe sterkere etter som hun selv har lagt opp, og det i utgangspunktet ikke finnes flust av potensielle kandidater igjen til å hente pallplasser i verdenscupen og medaljer i mesterskap. I hvert fall ikke på kort sikt.

– Ja, det har vært utfordringer med rekrutteringen, men jeg føler at vi har et godt grunnlag nå for å få den gode prestasjonskulturen tilbake igjen. Vi har et VM i Trondheim i 2025, og det blir litt som tilbake i 2009 foran VM i Oslo i 2011. Vi tok ett sølv i VM i Liberec i 2009, og damelaget ble dømt nord og ned, men vi klarte å snu det til VM i Oslo. Jeg vet at jentene klarer det nå også om de virkelig vil. Vi må prøve å bygge langrenn opp og fram. Det har vært en negativ utvikling i de siste årene, og det må man bare være ærlig på. Jeg håper å kunne bidra til at vi kan skape litt blest og positivitet rundt dem.