Solbakken om Fifa-sjefens våpenhvile-utsagn: – Ikke den meste tillitvekkende

Infantino snakket til lederne på G20-møtet på Bali i Indonesia, der han sa at fotball-VM representerer en «unik plattform» for fred og sameksistens fordi mesterskapet vil bli sett av fem milliarder mennesker.

– Så min bønn til dere er å innføre en midlertidig våpenhvile i én måned mens VM pågår, sa Infantino.

Fifa-sjefen la til at om en våpenhvile ikke kunne la seg gjøre, så «noe som kan lede til gjenopprettelsen av dialog som et første skritt mot fred».

Solbakken kommenterte tirsdag Fifa-presidentens uttalelser til TV 2:

– Jeg tenker at man ikke kan bestride at det å be om våpenhvile det er et godt utsagn, men så kan han rydde opp i en del andre ting selv, sier Solbakken.

– Han er liksom ikke den som er den mest tillitvekkende personen når det gjelder verdispørsmål. Jeg tror han hadde slitt med å få plass i verdikommisjonen, fortsatte landslagssjefen.

President Thomas Bach i Den internasjonale olympiske komité (IOC) har også dukket opp på G20-møtet på Bali. Han oppfordret alle land til å sende utøvere til internasjonale arrangementer basert på sportslige kriterier.