Ronaldo skapte søndag kveld sjokkbølger i United og internasjonal fotball med et intervju han har gjort med den britiske journalisten Piers Morgan.

«Klubben vil komme med en uttalelse så fort alle fakta er på bordet», skriver de i en pressemelding.

I intervjuet inntar Ronaldo en offerrolle, og han kommer med krass kritikk av klubben, manager Ten Hag og tidligere lagkamerat Wayne Rooney.

Klubben skriver videre at fokuset ligger på forberedelsene mot annen halvdel av sesongen.

«Vi vil fortsette momentumet, troen og samholdet som er bygget opp av spillerne, manageren, de ansatte og supporterne».

Tidligere mandag hevdet The Telegraph at det allerede er innkalt til et møte mellom Ten Hag og representanter fra klubbledelsen.