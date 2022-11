Messi overrasker: – Guardiola skadet fotballen

– Guardiola skadet fotballen, sa Messi til spanske Movistar Plus, gjengitt av Bild.

Den lille argentineren spilte under Guardiola i Barcelona mellom 2008 og 2012. Under Guardiola leverte argentineren 211 mål og 97 assist på 219 kamper. Det førte til to Champions League-titler, tre seriemesterskap, to cuptriumfer, to titler i VM for klubblag, to seirer i den europeiske supercupen, samt tre spanske supercup-titler.

– Etter tiden hans i Barcelona så jeg mange «Guardiolas» der ute. Men da skjønner du raskt hva vi egentlig hadde oppnådd. Guardiola er veldig spesiell, spesielt hans syn på spillet, hvordan han analyserer det, forberedelsene hans og hvordan han kommuniserer med oss ​​spillere, forklarte 35-åringen.

– Han er uten tvil den beste treneren jeg noen gang har hatt, han har noe spesielt, la han til.

I etterkant av oppholdet i Barcelona tok Guardiola først over Bayern München (2013-16), før turen gikk videre til England og Manchester City, hvor han fortsatt styrer skuta.