Zuccarello brente straffe da Wild tapte etter overtidsspill

Snaut sju minutter ut i den første perioden sendte Zuccarello pucken til lagkamerat Kirill Kaprizov, som igjen overleverte den til Fredrik Gaudreau, som sørget for 1-0 til vertene. Den neste scoringen kom første etter tre og et halvt minutt av den tredje perioden, da Connor Dewar la på til 2-0.

Steven Lorentz reduserte for gjesten fra San Jose et snaut kvarter ut i perioden, og to minutter senere sørge Nico Sturm for uavgjort.

Det resultatet sto seg ut perioden, og etter at overtidsspillet endte uten scoringer, gikk kampen til straffeslag. Det endte 2-1 i favør Sharks, som dermed kan notere seg for en 3-2-seier i kampen.

Zuccarello tok den første straffen, men den ble reddet av James Reimer i San Jose-buret. Før det fikk nordmannen 21 minutter på isen hjemme i Xcel Energy Center.