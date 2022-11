Det var første kamp i grønn gruppe, og tredjeseedede Casper Ruud vant 7-6 (7-4) og 6-4 over femteseedede Auger-Aliassime.

– Dette var noe av det beste jeg har spilt siden US Open. Det har vært et slit de siste månedene. Jeg vet at jeg har mye inne, men man må gjøre det i kamper og ikke bare på trening. Heldgvis fant jeg mitt beste nivå i denne kampen, og det er jeg fornøyd med. Jeg visste at jeg måtte vise mitt beste for å vinne, sa Ruud i seiersintervjuet på Discovery.

Nordmannen fikk en flott start og tok det første gamet blankt. Spillerne fulgte hverandre deretter fram til 6-6 uten et eneste servebrudd. Ruud fikk det første minibruddet i det påfølgende tiebreaket til 4-2, men Auger-Aliassime slo tilbake og utlignet.

Deretter skaffet Ruud seg to settballer og tok settet 7-4.

Nordmannen var best på de viktige poengene i det jevne åpningssettet.

Vant i Base

I det andre settet holdt spillerne sine server fram til Ruud klarte å bryte til 4-3. Han holdt deretter serven til 5-3 og 6-4. Han utnyttet den første matchballen på stillingen 40-15.l

Auger-Aliassime er ingen hvem som helst. Han er en av de store formspillerne i internasjonal tennis i høst, og canadieren har vunnet fire turneringsseire denne sesongen. Senest fikk han til topps i Basel, der Ruud røk på en tidlig exit.

De to har møtt hverandre tre ganger tidligere på ATP-touren. Ruud har vunnet de to siste møtene og senest i Montreal.

Nadal neste

Rafael Nadal er førsteseedet i turneringen i Torino og spiller også i den grønne gruppen. Ruud møter Nadal tirsdag og avslutter mot amerikanske Taylor Fritz torsdag.

– Nå har jeg en seier i bagen, men jeg må fokusere på mine neste kamper, sa Ruud.

I fjor tapte han sin første kamp.

I rød gruppe i Torino spiller Daniil Medvedev, Andrej Rublev, Stefanos Tsitsipas og Novak Djokovic. Gruppen spiller mandag, onsdag og torsdag.