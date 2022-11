Mol/Sørum tapte semifinalen i Brasil

Det seiersvante norske paret tapte semifinalen med 22-20, 19-21, 13-15. Dermed får de ikke spille finale i en verdensserieturnering for annen gang på to uker. De vant i Cape Town sist helg.

Mol og Sørum tok ledelsen i semifinalen, men brasilianerne ga seg ikke og vendte til seier.

Det blir en helbrasiliansk finale. Fra før er Pedro Solberg/Arthur klare.

Tidligere lørdag ble østerrikerne Julian Hörl og Alexandr Horst slått med 2-0 i sett. Mol/Sørum var i føringen gjennom hele førstesettet og vant 18-21. I det andre sett var det aldri jevnt og nordmennene vant 21-12.

Røk ut

Mathias Berntsen og Hendrik Mol kom seg til kvartfinalen i turneringen, men der røk de 0-2 for brasilianerne Pedro Solberg/Arthur på knappest mulig måte med settsifrene 19-21 og 19-21. Berntsen måtte avslutte kampen med en lårskade.

Det norske paret var bra med til 7-7 før Solberg/Arthur dro ifra med et par poeng etter en dommeravgjørelse som ikke helt gikk nordmennenes vei. Viaplay kommentator Vegard Høidalen mente at hoveddommeren blåste for tidlig i den situasjon.

Haltet

Brasilianerne klarte med nød og neppe å dra i land førstesettet med 21-19.

I det andre settet var den norske duoen i føringen med noen poeng fram til 13-13 og 16-16. Så gikk et par baller brasilianernes vei. På stillingen 17-19 pådro Berntsen seg en krampe i låret og ble liggende i sanden.

Solberg/Arthur dro i land annet sett og kampen ettersom Berntsen ikke kunne yte særlig motstand. Han ble hjulpet haltende av banen.