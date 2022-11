Det melder forbundet på Twitter.

– Vi takker Fredrik for innsatsen og ønsker ham lykke til videre! Det blir ikke hentet inn en erstatter i troppen, skriver Fotballandslaget.

Midtsjø debuterte for Per-Mathias Høgmo mot Estland i 2016 og har totalt elleve A-landskamper for Norge. Midtbanespilleren har til gode å score for det norske landslaget.

29-åringen spiller for tiden i tyrkiske Galatasaray. Han har tidligere spilt for klubber som Rosenborg, Ranheim, Sandnes Ulf og AZ.

Midtsjø var opprinnelig tatt ut i Ståle Solbakkens tropp som skal møte Irland og Finland til treningskamper 17. og 20. november.

Aalesunds Sten Grytebust og Rosenborgs André Hansen ga også nylig beskjed om at de gir seg med landslagsfotball.